al centro della difesa, Matthisin panchina. Il nuovo acquisto della Juventus, strappato all'e alla concorrenza di tutta Europa, si è seduto al fianco die gli altri dietro a, a vedere i compagni. Queste le parole del numero 4 bianconero al quotidiano olandese AD: "Come immaginerete, ovvio che oggi avrei preferito giocare. Non ho avuto la possibilità di capire nulla durante gli allenamenti riguardo alla mia titolarità o meno,, ma ovviamente rispetto la decisione dell’allenatore".- "Devo essere anche realistico. Sono ancora in fase di assimilazione, qui in Italia. E la coppia che ha giocato oggi, Bonucci e Chiellini, è stata a lungo considerata la coppia di difensori centrali più forte al mondo. Non è affatto scontato dunque giocare al debutto, dovrò conquistare da solo il mio posto in questa stagione".- "Mi sono goduto le prime cinque settimane qui a Torino. Fisicamente è molto dura, ma noto che sto diventando più forte. Difensivamente, non ci si aspetta da me cose tanto diverse da quelle a cui ero abituato all’Ajax. L’abitudine devo prenderla per le cose quotidiane, come la lingua. Conosco importanti termini calcistici, ma voglio migliorare notevolmente il mio italiano. Ho un corso per cinque giorni a settimana, quindi direi che le cose procedono bene". FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com