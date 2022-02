Il difensore della Juventus, Matthijs De Ligt ha parlato alla fine della partita pareggiata contro il Villarreal a Mediaset e Sky sottolineando in particolare l'errore che ha portato al gol del pareggio..



BUCO - A Mediaset si è preso le colpe: "Il gol è stato molto veloce. Sono andato alto perché ho visto un giocatore tagliarmi davanti, ma sono andato troppo in là e ho lasciato un buco per il centrocampista. È stato difficile".



SE IL CENTROCAMPISTA... - A Sky ha sottolineato anche l'errore di Rabiot: "Io sono molto aggressivo sull'uomo e in questo devo migliorare perché se il centrocampista non segue quel taglio, lì devo esserci io".