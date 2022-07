Non per soldi e nemmeno per denaro. Ora l’abbiamo capito: De Ligt sarebbe andato dovunque (Chelsea, Bayern…), ma alla Juventus non resisteva più. Ha rilasciato dueinterviste sul tema, battendo sullo stesso chiodo: “giocavo a sinistra e io vorrei stare a destra…e poi non giocavamo un calcio offensivo”. Lui - continua - era addirittura venuto per Sarri, ma poi se ne andato troppo presto.



A essere precisi, poi si contraddice perché afferma che la Juve giocando a quel modo (cioè molto coperta) ha vinto tantissimo e quindi fa benissimo a continuare così. Insomma non c’entrano i soldi e nemmeno la ragion pratica (vincere) bensì l’idea di essere in Italia (perché qui “si gioca molto lenti”), Paese in cui, in sostanza, avrebbe rischiato di non crescere.