Al centro delle trattative di mercato della Juventus e protagonista con la maglia dell'Olanda nell'amichevole disputata allo Juventus Stadium contro l'Italia, il difensore dell'Ajax, Matthijs de Ligt ha parlato nel post partita ai microfoni dei cronisti fra cui Calciomercato.com del suo futuro non smentendo l'ipotesi di uno sbarco a Torino.



Si é parlato tanto della possibilità di un approdo a Torino...

"Ovviamente io sono qui solo per la nazionale ed era questo l'importante. Poi certo, é un onore essere accostato a un club così grande, ma per me é importante giocare come mio solito e non pensarci"



Che effetto fa giocare nello Juventus Stadium? Tanti tifosi vorrebbero rivederti presto qui

"É un nell'impianto, certo oggi era una partita della nazionale e ho giocato per una squadra in trasferta e non so come possa essere per una squadra che gioca in casa, ma é un nell'impianto e anche Torino é una bellissima città".



Si parla di Barcellona, Juventus e Manchester United, se dovesse scegliere?

"Sono tutti e tre grandissimi club, con una grande storia. La Juventus é un club con una storia grandiosa e soprattutto molti titoli in bacheca e tanti ottimi giocatori. Sinceramente non saprei scegliere".



Raiola peró é stato spesso a Torino ultimamente, cosa ti aspetti dal tuo futuro?

"Io spero di continuare a crescere il più possibile perché sono ancora giovane ed é importante per me continuare a giocare con costanza. Raiola? Non é un tesserato della Juve, ha tanti interessi (ride ndr.) credo che se fossimo così vicini me l'avrebbe detto". Si sente pronto per un salto in un grande club? "Il mio sogno é sempre stato giocare per l'Ajax e ora ci sono arrivato. Ora devo decidere cosa é meglio per la mia carriera. A me.piace giocare ad alti livelli, decideremo e faremo la scelta migliore".