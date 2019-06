Come riportato da Sky Sport, De Ligt venerdì notte attraverso il suo agente Mino Raiola ha fatto sapere alla Juve di prendere in seria considerazione l’ipotesi di vestire la maglia bianconera. Da qui è partita l'offensiva bianconera, che aspetta di consumarsi come previsto nei prossimi giorni. Cosa manca? L'accordo totale con il giocatore: c'è ancora un filo di discrepanza tra le richieste di Mino Raiola e le cifre messe in gioco dalla Juventus. Dunque no, non è fatta. Ma le possibilità sono alte, così come sono positive le sensazioni. Manca davvero poco, un ultimo sforzo da entrambe le parti in causa.