. Se così fosse, il dilemma non si porrebbe nemmeno. Ma non ne sappiamo molto, non ne siamo certi, anche se Arrivabene lo ha accennato. La risposta è abbastanza semplice: dipende dai soldi. Certo, una cifra congrua e possibile. Non i 125 milioni, o quasi, della clausola rescissoria (sarebbe un altro sì); ne basterebbero un centinaio perchée non di operare qualche piccolo aggiustamento.