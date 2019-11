"Secondo me si è pentito della sua scelta di andare alla Juventus". Queste le parole di Patrick Kluivert a proposito di Matthijs de Ligt, difensore che in estate ha lasciato l'Ajax per i bianconeri, nonostante la corte del Barcellona. E ora arriva la risposta del centrale juventino.



LE DIFFICOLTA' - Queste le parole di Matthijs de Ligt dopo la vittoria per 5-0 dell'Olanda sull'Estonia: "Sapevo che, con quelli che mi hanno pagato, mi avrebbero guardato con una lente d'ingrandimento e tutto sarebbe peggiorato dopo la partita contro il Napoli. Ma sono contento di come sta andando, sto facendo sforzi per migliorare sempre di più".



LA RISPOSTA - Ed ecco la risposta a Patrick Kluivert, riportata da Voetbal Primeur: "Io pentito di essere andato alla Juventus? Chiaramente no. Quella di Kluivert è solo una supposizione".