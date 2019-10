Dall'Olanda, in particolare da Fox Sports e Zeist, giungono nuove dichiarazioni del difensore della Juventus Matthijs De Ligt, che ha fatto un bilancio sui suoi primi mesi in bianconero: "Dopo la partita contro l’Atletico in Champions League mi sono detto: 'Questo non sono io, non sono il giocatore che conosco'. Ma dopo quel match ho cominciato a giocare con più fiducia in me stesso e a migliorare. Il mio è stato un trasferimento molto costoso e io non voglio commettere errori. Ma non è un qualcosa a cui devo pensare, anzi non ho mai giocato considerando questo fattore".



Sulla partita con l'Inter: "E' stata una battaglia, una lotta ad altissima intensità. Il confine tra giocare bene e giocare male è molto sottile, ma sfortunatamente la vita del difensore è questa. Il rigore? Non ho sentito il contatto con la palla, ho sentito che mi ha preso il costato, ecco perchè ho chiesto la VAR, ma l’arbitro ha visto e ha deciso che era rigore. E non ho potuto fare altro che accettarlo".