Il successo contro il Milan non placa gli animi in casa Napoli. Dopo il comunicato apparso sul sito ufficiale sabato sera, la società di De Laurentiis ha acquistato pagine pubblicitarie su alcuni quotidiani per pubblicare il testo del comunicato. "De Magistris, un sindaco inadeguato" il titolo scelto, che testimonia i rapporti tesissimi tra il club e primo cittadino.



CURVA - Nella nota, la società accusa De Magistris di "strizzare l'occhio alla curva invece di rimediare ai disastri amministrativi". Il sindaco è poi stato invitato proprio dalla Curva B a non assistere alle partite casalinghe dei partenopei dalla tribuna d'onore. E proprio ieri, in occasione della sfida con i rossoneri, è iniziata la contestazione con lo sciopero del tifo nel primo tempo e insulti a De Laurentiis.