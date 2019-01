A Radio Marte è intervenuto Stefano Campoccia, vice presidente dell'Udinese:

“Abbiamo un progetto ambizioso, ma fare operazioni importanti a metà campionato non fa parte della politica dell'Udinese. Siamo soddisfatti di Okaka e speriamo di disputare una buona seconda parte di stagione. De Paul a Napoli a gennaio? Questo è un colpo basso! Scherzi a parte, ce lo teniamo stretto. Posso dire che è un ragazzo attenzionato anche da Napoli e Inter, la nostra fiducia dopo una stagione, quella passata, abbastanza disastrosa, sta ripagando. De Paul ha entusiasmo, è un leader e mi ricorda un po' Allan. Meret è una poesia e chi non lo conosce, si entusiasma nel vederlo in campo. Devo dire che la nostra formazione dei portieri è un fiore all'occhiello e mi fa piacere che Meret si stia confermando a Napoli, ma non ne avevo dubbi”.