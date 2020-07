. E quale modo migliore di accompagnare questo rush finale se non con un gioco a premi? Ecco Super6, il gioco gratuito che vi permette di vincere con le vostre intuizioni:. Scopriamo quindi tre dei 6 match selezionati per il 34esimo turno.Un match che vale poco per la classifica del Napoli, già qualificato alla prossima edizione di Europa League grazie al trionfo in Coppa Italia, che serve all'Udinese per allungare sulla zona retrocessione, attualmente distante 7 punti. Due club che negli ultimi anni hanno chiuso tanti affari di mercato (gli ultimi Meret e Karnezis), che potrebbero tornare a lavorare insieme.Lo ha confermato in settimana Andrea Carnevale, capo scouting Udinese, a Punto Nuovo Sport Show: "". Il Napoli lo considera un obiettivo concreto, le parti torneranno a parlarsi a fine stagione. Per l'argentino classe 1994, autore di 6 gol e 5 assist in questa stagione, sarà asta.attaccante della Fiorentina che piace anche a Napoli e Inter, ma al momento meno decisivo rispetto a De Paul.La salvezza è l'obiettivo principale anche di Fiorentina e Torino, le cui vittorie contro Lecce e Genoa hanno messo un cuscinetto sul Lecce terzultimo. Per raggiungere l'obiettivo serve un altro passo: sarà la sfida tra due talenti italiani che rappresentano il presente e il futuro della Nazionale di Mancini,Ora per il Gallo, corteggiato proprio dalla Viola, l’obiettivo sono gli otto match a segno fatti registrare da Franco Ossola 1948.Penultima contro ultima, è una sfida tra due squadre che si trovano in una situazione sportivamente disperata.senza pensare ai risultati degli altri campi. Gli uomini di Di Biagio, travolti dall'Inter giovedì sera, cercano una vittoria che manca dall'8 marzo, dall'1-0 di Parma. Il Brescia vuole tornare a ruggire e si affiderà a Ernesto Torregrossa, a segno due volte nelle ultime tre partite di campionato.