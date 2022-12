Venerdì c’è, quarto dei Mondiali, e tra le fila dell’Albiceleste rischia di esserci un assente di lusso: Rodrigo. L’ex Udinese non si è allenato oggi con i compagni a causa di un problema alla coscia, svolgendo solo lavoro differenziato: la notizia non è passata inosservata in patria. A spegnere l’ansia tra i supporters argentini ci ha provato lo stesso De Paul con un post sui social che recita chiaramente: “Va tutto bene, continuiamo a lavorare e prepariamo i dettagli di una nuova finale!”. La sua presenza con gli oranje però, resta in dubbio.