La festa grandeper la vittoria dell'Europa League contro il Bayer Leverkusen non ha visto fra i protagonisti in campo il centrocampista, che si era infortunato nel corso della finale persa contro la Juventus di Coppa Italia, ma lo ha sicuramente visto in prima linea nei festeggiamenti extra-campo. E come spesso gli accade il centrocampista olandese si è lasciato andare ad un divertente messaggio social pubblicato sul proprio profilo Twitter e sul profilo Instagram nel corso della notte.De Roon ha infatti postato una foto nudo sotto le coperte nel letto d'albergo e con la coppa dell'Europa League stretta fra le mani accompagnata da questa frase:Immediata o quasi, la risposta con un commento della compagna Ricarda Kilian oggi Ricarda De Roon che senza ingelosirsi e stando al gioco ha risposto con un semplice: