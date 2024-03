De Roon come Jorginho, senza rinnovo la Juventus ci proverà

15 minuti fa



I colpi per sognare sono altri. Ma la Juventus lavora anche sulla sostanza e sull'esperienza. Soprattutto sulle grandi occasioni del mercato. Una porta dritto dritto in casa Atalanta, dove ancora non è stato esercitato il diritto di opzione sul rinnovo di contratto di Marten De Roon: difficile che l'Atalanta si faccia scappare il leader olandese ma la Juve ha già lanciato il suo messaggio, se arrivasse a parametro zero allora i bianconeri ci proveranno.