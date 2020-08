Conferenza stampa della vigilia, in casa Atalanta: domani c'è il Psg nei quarti di finale di Champions League, a parlare - in conferenza stampa, insieme al tecnico Gasperini - è Marten de Roon.



LA SFIDA DELL'ANNO - "E' una partita importante per tutti noi, per Bergamo, per l'Italia. Ci prepariamo come qualsiasi partita, ma chiaramente giocare un quarto di finale di Champions è un sogno per tutti noi. Giochiamo contro una squadra grande, sarà un'emozione grande affrontare giocatori come Neymar, Mbappè, Thiago Silva. Siamo carichi ma concentrati".



IL CAMMINO - "I risultati ottenuti finora, dall'Everton ad oggi, sono stati straordinari. Abbiamo preso una strada, dall'arrivo del mister, che ci porta in alto. Ogni anno alziamo il livello, tutti, la squadra e lo staff. Siamo ai quarti di Champions, non so se saremo in grado di ripeterci anche il prossimo anno, ma l'importante è proseguire la crescita... ogni momento. Vedremo dove riusciremo ad arrivare".



PIZZA PER TUTTI - "Se vinciamo la Champions faccio la pizza per più di mille persone (ride, ndr). Se non andrà bene, ci riproveremo l'anno prossimo".