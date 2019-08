Diego Armando Maradona ospita Daniele De Rossi, che ricambia con un invito speciale. Ancora in attesa di debuttare con la maglia del Boca Juniors, il centrocampista italiano ex Roma ha fatto visita al Pibe de Oro argentino in quel di Tristan Suarez, nei pressi di Buenos Aires. A casa di Maradona presenti anche il presidente Daniel Angelici e il direttore sportivo Nicolas Burdisso. De Rossi ha abbracciato Maradona, invitandolo allo stadio: "Ti aspetto alla Bombonera".