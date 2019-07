Sono ore decisive per il futuro di Daniele De Rossi, che è sempre più vicino a una decisione definitiva rispetto alla proposta della Fiorentina. E se appena una settimana fa sembrava davvero tutto fatto con i viola, il dietrofront dell'ex giocatore della Roma ha aperto scenari del tutto nuovi che stanno lentamente prendendo sempre più forma. De Rossi, infatti, è sempre più vicino ad un addio al calcio giocato, con buona pace di Pradè, che sperava di convincerlo a firmare il suo ultimo grande contratto.



LA DECISIONE - Alla base della decisione di De Rossi non ci sono motivazioni legate alla squadra, con il progetto della Fiorentina che stuzzicava non poco il giocatore. L'ex Roma, infatti, si è deciso a fare una scelta differente per motivi personali, con la possibilità di iniziare il percorso per diventare allenatore. Non è un mistero che De Rossi abbia da sempre il sogno di sedere in panchina in futuro e la scelta di appendere gli scarpini al chiodo va propria questa direzione, con Roberto Mancini pronto ad accoglierlo.



NAZIONALE - La prospettiva più intrigante al momento è proprio quella rappresentata dalla Nazionale, con De Rossi molto tentato dalla possibilità di entrare nello staff azzurro. Questo, salvo ripensamenti dell'ultimo minuto ai quali siamo stati abituati in queste ultime settimane, sarà il futuro dell'ex capitano della Roma, che chiuderà la sua carriera da giocatore con i soli colori giallorossi marchiati a fuoco sulla pelle. E con un futuro in panchina che passerà per l'azzurro dell'Italia.