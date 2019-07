Daniele Pradè, neo direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato della situazione di Veretout in conferenza stampa: “Veretout? Ha chiesto di essere ceduto, vuole aumentare il suo livello di competitività e lo ritengo anche giusto, al momento noi non siamo competitivi quanto altri. Ci sono diverse squadre che stanno parlando con noi, ma non abbiamo ancora ricevuto offerte scritte in mano. Con il calciatore ho parlato, è rimasto disponibile, si allena con noi e sta qui con noi, speriamo di trovare presto una soluzione". Dichiarazioni importanti quelle del dirigente viola, che vuole risolvere la trattativa in tempi brevi. Su De Rossi: “Il rapporto tra me, Vincenzo e Daniele è un rapporto talmente forte che qualsiasi cosa ce la diciamo. Non è successo niente: non c’è stato né un sì né un no, ma non siamo mai arrivati ad un’offerta di contratto”.