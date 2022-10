Comincia dalla Spal l’avventura da allenatore di Daniele De Rossi. L’ex centrocampista della Roma è pronto per una seconda carriera e a Ferrara ci sono grandi aspettative dopo una brutta partenza con 9 punti nelle prime otto giornate, e due sconfitte nelle ultime due gare. De Rossi dovrà quindi risollevare una squadra un po’ in crisi (Reggina e Bari ad esempio hanno il doppio dei punti) e i biancazzurri dovranno subito affrontare una sfida molto delicata. Sabato 15 ottobre alle 14:00 Cittadella-Spal vede i padroni di casa favoriti sulla lavagna scommesse, per un segno 1 che vale quota 2,32, contro l’esordio vincente per l’ex capitano della Roma che è bancato a 3,10. De Rossi ha accettato quindi una bella sfida, senza paura di dover lottare nelle zone basse della classifica. Se la promozione della Spal è proposta a quota 15, la retrocessione almeno per ora è in lavagna a 4,50. Martedì 18 ottobre Genoa-Spal sarà il primo appuntamento con la Coppa Italia e i ferraresi sono ancora dietro nelle quote visto che il successo contro il liguri è alto a 4,50. Addirittura a 150 la vittoria del torneo.