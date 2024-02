De Rossi cerca la quarta consecutiva ma l’Inter non fa sconti, giallorossi a 4,20

Brividi d’alta quota garantiti sabato prossimo all’Olimpico dove, alle 18, andrà in scena un altro test importante per la capolista Inter e per la nuova Roma di De Rossi reduce da tre successi consecutivi (Verona, Salernitana e Cagliari) ed è ad un solo punto da quota Champions. Tre punti pesanti in palio, dunque, che fanno gola sia alla formazione di Inzaghi (che sta viaggiando con un vento in poppa sempre più favorevole dopo aver battuto la Juventus, che rimane seconda in classifica, nonostante sia stata distanziata di altre tre punti) che per i giallorossi in cerca di un poker che cancellerebbe gli spettri di Mourinho. In serie A sono 184 i precedenti tra le due squadre con 77 successi nerazzurri, 52 giallorossi e 55 pareggi. La Roma ha perso cinque delle ultime sei partite in serie A contro l’Inter e non ha vinto nessuna delle ultime sei gare casalinghe per averne perse tre e pareggiate altrettanto. Un gol di Dzeko ed un’autorete di Icardi decisero l’ultimo successo dei giallorossi con l’Inter il 2 ottobre del 2016. Sulla lavagna gli analisti propongono favorita l’Inter e 2 non basso a 1,88, distante dall’1 giallorosso a 4,20 e con l’X che moltiplica per 3,45. Anche questa volta il capocannoniere della serie A Lautaro Martinez con diciannove gol all’attivo è il leader della speciale graduatoria del primo o ultimo marcatore della partita a 4,70, con a seguire il compagno d’attacco Thuram a 7,25, Lukaku a 8,50, Arnautovic, Sanchez e Calhanoglu a 9,00, Dybala e Klassen a 10,50 e poi a seguire tutti gli a