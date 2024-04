De Rossi, che numeri! Dalla Juve alla Lazio: recuperati più di 10 punti alle concorrenti

51 minuti fa

La Roma di Daniele De Rossi sta convincendo partita dopo partita e insistono le voci di un rinnovo imminente. In campionato DDR ha conquistato 26 punti nelle 11 giocate: meglio dei giallorossi ha fatto solo l'Inter con 31 punti, identico lo score di Milan e Bologna, attualmente al secondo e quarto posto. Il margine più grande è quello sulla Fiorentina: 17 i punti recuperati, complice anche il crollo della squadra di Italiano che deve recuperare ancora la sfida con l'Atalanta. Il derby di sabato ha testimoniato l'opposto momento di forma tra le due squadre della Capitale: da quando siede De Rossi in panchina la Roma ha guadagnato 13 punti sulla Lazio. Margine identico guadagnato sulla Juventus che dopo la sconfitta con l'Inter ha subito una caduta verticale che ha rimesso in discussione la sua qualificazione alla Champions. Nove, infine, i punti recuperati su Napoli e Atalanta che hanno permesso ai giallorossi di scavalcare entrambe e di consolidarsi al quinto posto in attesa degli scontri diretti che ci saranno rispettivamente alla 34esima e 36esima giornata.