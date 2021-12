C'è anchetra i premiati al Gran Galà Gazzetta Adwards. L'ex centrocampista della Roma ha commentato così il premio: "Le leggende sono altre, ma apprezzo questo premio anche se mi fa sentire un po' vecchio".- "Siamo arrivati a un centimetro dalla qualificazione al Mondiale, ma non c'è problema: ce la giocheremo ai playoff.. Bisogna ricordarci che 4 mesi fa eravamo i più forti d'Europa".- "Non è facile giudicare dall'esterno, e neanche giusto., io mi tengo le mie idee e dico solo che forse c'è bisogno di una serie di vittorie che possa dare convinzione".- "I tifosi non devono aspettarsi niente.. Mi sarebbe piaciuto essere allenato da Mourinho, così come anche da Guardiola, Simeone, Klopp e Ancelotti. Sicuramente il portoghese non è la persona sbagliata, perché per vincere bisogna avere persone che conoscano questa parola".- "Stiamo facendo due. Il nostro passato è legato alla Roma, non passiamo inosservati e si ricorderanno di noi per molto tempo".- "Non so chi sia la favorita, sono tutte squadre che sono lì vicine. Una settimana fa avremmo detto il Napoli, poi Milan e Inter.. Non la considero più una sorpresa, sono una squadra molto forte anche se costata meno rispetto alle altre".