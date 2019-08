Diventare allenatore, dirigente o commentatore a fine carriera? Per i calciatori c'è un'altra via: diventare, investire il ricavato di una vita spesa sul campo in altre attività., con un bacino d'utenza in continua espansione, con margini di iniziativa e guadagno molto importanti. Anche in Italia i giocatori lo hanno capito e dopo il tentativo dicon Virtual Pro League per la Totti Championship su Fifa 19, altre due icone della Roma si tuffano nel settore: Alessandro Florenzi e Daniele De Rossi. L'attuale capitano giallorosso e l'ex, passato ora al Boca Juniors, hanno deciso di investire nel Team Mkers , primo passo in un settore che presto potrebbe vedere nuove iniziative finanziate da sportivi tradizionali sulla scia di quanto già accade regolarmente all'estero.- Se per l'Italia è quasi una novità vedere calciatori avvicinarsi così tanto al mondo digitale, fuori dai confini del Bel Paese è una prassi ormai consolidata. Se gli ex Milanhanno rispettivamente fondato un'accademia per giocatori di FIFA e fondato una propria Lega di PES, a darsi da fare sono anche i giocatori in attività:, terzino austriaco del Leicester, ha un suo team di successo (chiamato ironicamente "No Fuchs Given"); l'asso, appassionato tra l'altro dei celebri titoli CS:GO e PUBG, ha lanciato lo scorso settembre il suo gioco mobile ""., campione in campo con ile diventato un vero e proprio campione d'industria tra sport tradizionali e digitali. Dopo gli investimenti per assicurarsi la Coppa Davis (tennis), il difensore spagnolo ha fondato, la lega europea digestita in collaborazione conche si propone di portare il calcio virtuale a raggiungere quello reale a livello di intrattenimento.- Piqué domina l'imprenditoria pallonara, ma al di fuori del calcio non mancano altri esempi illustri.ha lanciato la propria squadra, che vuole imporsi in titoli come iRacing e Gran Turismo, e in NBA tre mostri sacri hanno deciso di reinventarsi:con, società tramite la quale sono investiti ingenti somme (15 milioni di dollari) in Super League Gaming, azienda che organizza tornei di vari giochi e da febbraio. Non solo,. E a loro risponde, che a investito in, che compete in League of Legens e CS:GO. Ora anche l'Italia con De Rossi e Florenzi si mette in questa scia: gli atleti reali scendono in campo per dare una nuova spinta all'eSport nostrano.@Albri_Fede90