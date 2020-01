Daniele De Rossi, dopo i primi mesi con più bassi che alti al Boca Juniors, è atteso dal riscatto a partire da fine gennaio, quando ripartirà il campionato. Chi l’aveva portato in Argentina, Nicolas Burdisso, fa parte ormai del passato del Boca: ora il direttore sportivo è la leggenda Roman Riquelme, che in questi giorni ha parlato con il nuovo allenatore Miguel Angel Russo del futuro di Daniele.



Insieme, riporta Mundo Boca Radio, hanno deciso di proseguire, almeno per il momento: i due – e in particolare l’allenatore – vogliono vederlo all’opera e per questo lo seguiranno con attenzione nella preseason insieme agli altri compagni e una volta terminata prenderanno una decisione su di lui.