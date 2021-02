Intervenuto come ospite alla Bobo TV, in compagnia di Christian Vieri, l'ex centrocampista della Roma,, ha dichiarato: "Allenare la Fiorentina? Finchè non inizi non sai se sei pronto. A livello legale non avrei potuto, non avevo il patentino. Comunque bisogna buttarsi, se accetti un'avventura così ti senti pronto. Poi vanno vinte le partite e fatti i punti. Papà allena la Primavera della Roma: ha meno pressione, ma quando perde è sempre nervoso. Io sono elettrizzato all'idea d iniziare, farlo in una piazza calda mi piacerebbe tantissimo"."Non lo vedevo come allenatore, invece ora è tra i più forti"."Non c'è un mio calcio, non devo inventarmi niente. Il calcio è stato inventato da gente più brava, occorre solo prendere spunto. Per me il più forte di tutti è Guardiola, ha capovolto il calcio: tutti prendono da lui ma non sono come lui"."Ho trovato un allenatore fortissimo, anche nella sua seconda esperienza. E' tra i migliori che ho avuto, ho un bel rapporto. Non è facile con lui, ha un carattere schietto e diretto, ma a livello di campo e idee è molto forte. Mi dispiace non abbia avuto una consacrazione maggiore, poteva avere un'occasione in una grande squadra. Spalletti è quello che mi ha insegnato di più, lo ho avuto per tanto tempo"."A Roma non aveva una squadra fortissima. Quando si parte con un progetto, a Roma non puoi dargli 10 mesi. Però è voluto andare via lui, non glielo perdonerò mai. Ha ricevuto tante critiche ma ha fatto un grande lavoro, ci è entrato dentro. Il primo giorno ci ha dato un pallone dicendoci: 'giocate'. Inizialmente lo abbiamo preso per matto, ma ha cambiato il nostro modo di giocare"."E' quarto in classifica, ha anche un calendario agevole. Metterlo in discussione è pura follia. Ha vissuto alti e bassi, giustamente la società è dalla sua parte. La squadra sa cosa fare in campo, per gioco e risultati la Roma è in linea anche se sta facendo fatica con le big. La Roma non è inferiore a Lazio, Milan e Atalanta".