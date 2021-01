L'ex centrocampista della Roma ha dedicato un post su Instagram al team manager giallorosso, sollevato dall'incarico dopo l'errore delle sei sostituzioni in Coppa Italia contro lo Spezia: "Mi ricorderò sempre di chi ho incontrato nella mia vita pensando a ciò che mi ha trasmesso come uomo... Un errore professionale è un incidente di percorso che non cambia quello che tutti noi che ti conosciamo pensiamo di te. Sempre a testa alta Gianluchino, persona perbene, educata e dal cuore buono".