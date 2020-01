Daniele De Rossi ha lasciato il Boca Juniors e il calcio, ed è pronto a iniziare una nuova vita. Prima qualche settimana di relax, come spiegato in conferenza stampa, poi il futuro, che porta alla panchina, con quel sogno di diventare allenatore da coltivare. Sono già previsti una serie di viaggi di studio dai tecnici che stima di più: Guardiola, Luis Enrique, Mancini e Ancelotti.



Come scrive il Corriere dello Sport, DDR si sta informando circa la cessione della società da Pallotta a Friedkin ed è pronto a tornare a casa, e vorrebbe parlarne direttamente con Friedkin. Ma non è da escludere anche la possibilità di entrare nello staff tecnico di Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, dopo l'Europeo. Giallorosso o azzurro, Roma o Italia, De Rossi si godrà un po' di riposo, poi è già tempo di ricominciare.