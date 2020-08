Paulo Fonseca rischia. Dopo il fallimento in Europa League e le critiche dei leader dello spogliatoio la nuova proprietà a un cambio in panchina. ​Il tandem di alto profilo è la suggestione del tandem Paratici-Sarri. Nessuna apertura, però, è arrivata da Paratici: tentato, ma ancora fedele. L’allenatore, invece, sarebbe disponibile. Piazza e società ideali per prendersi subito la rivincita. Affascina la gente e chi fa il suggeritore, dalla Capitale, di Friedkin: De Rossi in panchina e Totti responsabile dell’area tecnica. Come ds, conoscendosi da anni, ok pure De Sanctis. Oppure chi ha già lavorato con gli ex capitani, ad esempio Pradè.

La Roma vorrebbe imitare la Juve con la panchina a Pirlo, e non dovrebbe avere alcun dubbio: in giallorosso e in azzurro, De Rossi è stato sempre considerato dai compagni l’allenatore in campo. Più del suo grande amico Andrea. Lo riporta il Messaggero.