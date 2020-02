Da "Capitan futuro" ad allenatore futuro? Daniele De Rossi potrebbe far sognare i tifosi della Roma con un clamoroso ritorno. A credere a questa possibilità sono i bookies che quotano a 16 il reintegro in società dell'ex centrocampista giallorosso. La scommessa prevede che De Rossi torni a Trigoria da tecnico entro il 31 luglio di questo anno. L'ispirazione ce l'ha avuta in casa, da papà Alberto, tecnico della Roma Primavera dalla stagione 2003-04. Anche Daniele farà l'allenatore, lo disse già qualche anno fa e lo ha confermato il mese scorso durante la conferenza stampa d'addio al calcio giocato. Tutto può succedere, quindi, ma dipenderà molto dalla trattativa tra James Pallotta e Dan Friedkin: difficilmente con l'attuale proprietà DDR accetterebbe un incarico alla Roma. E sempre dando per scontato che la stagione di Paulo Fonseca, attuale allenatore giallorosso, si dimostri un fallimento totale con l'eliminazione dall'Europa League e la mancata qualificazione in Champions League, secondo Agipronews.