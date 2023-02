Nuovo ribaltone in casa Spal. Dopo la sconfitta di sabato sul campo del Genoa, il presidente Joe Tacopina ha deciso di esonerare il direttore sportivo Fabio Lupo (e forse anche il responsabile dell'area tecnica Mario Donatelli) come aveva fatto a San Valentino con l'allenatore Daniele De Rossi.



Quest'ultimo, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe essere richiamato in panchina al posto di Massimo Oddo. Intanto la squadra di Ferrara è penultima in classifica nel campionato di Serie B a 4 punti dalla salvezza diretta e mercoledì gioca in casa contro il Frosinone capolista.