Una partita e mezza e già l'addio? La possibilità c'è. Tanto - anzi, poco - potrebbe essere durata l'avventura di Radja Nainggolan con la SPAL. Arrivato a Ferrara dopo una lunga trattativa e, soprattutto, grazie al rapporto speciale che lo lega a Daniele De Rossi, il centrocampista belga in questi giorni valuterà il suo futuro, dopo l'esonero dell'amico ed ex compagno, diventato ora allenatore. Le tre sconfitte consecutive sono costate la panchina a DDR, che vede così concludersi la sua prima esperienza da allenatore dopo 16 giornate (più una gara di Coppa Italia) di Serie B, in cui ha raccolto 15 punti.



RIFLESSIONI IN CORSO - Dopo aver appreso della decisione del club del presidente Tacopina di esonerare De Rossi, Nainggolan sta riflettendo attentamente sul suo futuro. Dopo quattro mesi di inattività alla fine dell'avventura all'Anversa, il belga aveva deciso di ripartire dall'Italia e dalla SPAL proprio per "dare una mano" a un amico che ha da poco intrapreso la carriera da allenatore. In campo due sconfitte con il belga prima dalla panchina (contro il Bari, assist e gol) e poi da titolare (contro il Venezia). Ora questo esonero, che cambia il futuro della squadra. E può cambiare anche quello di Radja.