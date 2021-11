Daniele De Rossi torna in azzurro. Uscito dal portone lasciando lo staff tecnico del ct Mancini in nazionale maggiore dopo la vittoria dell'Europeo, l'ex centrocampista della Roma rientra dalla finestra: avrà un ruolo operativo nelle selezioni giovanili, lavorando a rotazione su tutte le rappresentative.



De Rossi ha ottenuto il patentino Uefa A lo scorso 24 ottobre e, prima di potersi iscrivere al master Uefa Pro, deve lavorare per un anno regolarmente tesserato. Lo farà appunto in Figc, così poi avrà la deroga per allenare in qualsiasi categoria.