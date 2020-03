Mattia De Sciglio è stato davvero a un passo dal PSG. Lo ha confermato a Calciomercato.com nella sua intervista esclusiva l'agente Giovanni Branchini; la Juventus ha scelto poi di blindarlo facendo saltare l'operazione di scambio con Kurzawa per via della duttilità del laterale ex Milan, capace di giocare sulle due fasce e sempre affidabile quando è chiamato in causa. Una scelta condivisa dalla dirigenza fino a Sarri, la Juve continua a ritenere De Sciglio una pedina ottima e ideale per la rosa; da terzino destro, nel suo ruolo, con rendimento ancor più affidabile.





IL PSG SPINGE - Chi non ha cambiato idea in questo scenario invece è il Paris Saint-Germain con Leonardo che vorrebbe ancora Mattia. Lo ha sempre gradito e rincorso, lo considera ideale per quello che cerca il PSG al posto di Meunier e per questo De Sciglio resta sulla lista del Paris per il mercato estivo. Cosa deciderà la Juve? Ad oggi, non vuole liberarlo perché Sarri ci conta; con il campionato bloccato dal Coronavirus ogni riflessione è rinviata di qualche settimana. Ma De Sciglio a Parigi ha grossi estimatori. Che non cambiano idea...