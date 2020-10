Arrivato in prestito dalla Juventus, Mattia De Sciglio ha debuttato la scorsa settimana con il Lione ma in Ligue 1 avrebbe potuto indossare un'altra maglia: quella del Paris Saint-Germain. Lo conferma lo stesso difensore in un'intervista concessa a Téléfoot la Chaine: "Perché l'OL e non il PSG? non so. E' vero che ne abbiamo parlato soprattutto a gennaio. Sono stato vicino sì, ma all'ultimo momento tra i due club non c'era ancora l'accordo finale. Quindi l'operazione è saltata", riporta Le10Sport.