Perché era proprio la persistenza della bolla uno degli elementi che hanno portato agli ultimi rinvii dell'appuntamento tra la dirigenza bianconera e Jorge. I contatti sono proseguiti, a distanza, senza particolari passi avanti né indietro.La distanza tra la società e il giocatore resta ampia, a un certo punto anziché avvicinarsi si sono allontanati, sia da un punto di vista economico che progettuale. Distanti sì, forse non troppo. Ma, presto il coltello dalla parte del manico potrebbe non essere più in possesso della Juve. Che deve convincere Dybala, rassicurandolo dal punto di vista tecnico e sul suo ruolo centrale nel progetto, avvicinando le sue richieste da top player assoluto della rosa. Oppure dovrà venderlo, molte alternative non sembrano essercene.In realtà a disposizione lo era già in occasione di Roma-Juve e Crotone-Juve, due trasferte che dovevano servire per accumulare minuti e invece lo hanno visto fare da spettatore anche a causa delle situazioni di inferiorità numerica che si è trovato ad affrontare Andrea Pirlo. Tutto fa parte del passato, anche questo, seppur molto recente.