Nel corso dell'intervista radiofonica concessa a Radio Anch'Io lo Sport l'ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha confermato la difficoltà nel concedere al Milan la contemporaneità con Juventus-Atalanta: "​Contemporaneità per Milan-Frosinone e la gara dell’Atalanta? Stiamo valutando. E’ molto difficile. Capiamo le richieste dei presidenti, ma non posso non pensare che ci sia correttezza in campo. Adesso le esigenze delle squadre ancora in lizza verranno valutate nelll’arco della giornata di oggi. Abbiamo venduto le finestre per i diritti tv. Faremmo un danno alle tv che seguono il nostro calcio”.