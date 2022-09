L'amministratore delegato della Serie Aha fatto il punto sul momento del calcio italiano nel corso del Social Football Summit 2022 in corso a Roma: "In questo nuovo Governo serve un ministero dotato di portafoglio, per questo allo politica dico di guadare allo sport, come detto dal Coni. Se vogliamo ospitare l'Europeo, o qualcosa di più, dobbiamo prima avere gli stadi;. Dobbiamo chiedere aiuti ma anche gli strumenti giusti per agire; quando eravamo sul tetto del mondo abbiamo perso l'occasione di affermarci come leader di mercato, ora stiamo pagando le conseguenze".- "C'è anche un problema di infrastrutture: sbagliamo quando diciamo di portare i grandi eventi per avere gli stadi, dovrebbe essere il contrario.Per colmare la distanza serve un supporto nella costruzione degli stadi e contrastare la pirateria, che negli ultimi tre anni ha fatto un danno di più di 1 miliardo".- "Entro la fine di questa stagione vorremmo assegnare il triennio dei diritti tv, danto un segnale di maturità: sarebbe un record.e il prodotto Serie A negli ultimi anni è cresciuto molto anche grazie a un lavoro extra campo".