Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega serie A, parla così a GR Parlamento: “È una sfida per noi dobbiamo accoglierli e stiamo cambiando il nostro modo di lavorare per consentire a loro di poter dare un contributo forte. Questo trend è in atto e le proprietà italiane saranno sempre meno, è un fatto fisiologico ed è una conseguenza dell'aspetto positivo che siamo estremamente sexy per gli investitori. Il nostro calcio ha altissima potenzialità, soprattutto per il mondo degli investitori americani rappresentiamo un modello da imitare e su cui puntare".