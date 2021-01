Il confermato amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo è intervenuto alla trasmissione "La Politica nel pallone" a GR Parlamento e ha affrontato anche il tema della possibile riapertura degli stadi: "Siamo pronti a studiare assieme al ministro Spadafora e al governo tutto una modalità per far tornare almeno chi riceve il vaccino negli stadi. Finora il danno causato dalla pandemia è attorno ai 700 milioni, ma se dovesse continuare questa impossibilità di tornare alla vita normale si accrescerebbe ulteriormente. Non l’abbiamo calcolato per scaramanzia, ma se gli stadi dovessero rimanere chiusi fino a fine stagione il danno supererebbe il miliardo e duecento milioni di euro".



Sul possibile avvento di Amazon nel mercato dei diritti tv: "Parliamo con loro ormai da oltre tre anni, Abbiamo presentato una struttura di bandi abbastanza diversificata per cercare di cogliere opportunità e, perché no, quella di un colosso come Amazon che ha già esperienza con la Premier in Inghilterra e ha comprato i diritti per la Champions in Germania e in Italia. Dovremo cercare di capire se ha la forza per competere andando ad acquisire uno o più pacchetti del nostro bando. Da questo punto di vista guardiamo al mercato nazionale e internazionale con grande attenzione".