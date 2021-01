delle ultime stagioni,. Il 22enne texano finora ha raccolto 21 presenze e 4 gol con la maglia bianconera, mettendo a segno anche reti in palcoscenici importanti, come Barcellona e San Siro sponda Milan. L'ultimo dei quattro gol l'ex Schalke lo ha realizzato ieri al Bologna, festeggiando poi con un'esultanza che ha destato curiosità. Uno spadaccino? Zorro? Macché, tutt'altro, come ha spiegato il diretto interessato ai microfoni di Dazn nel post partita: ""., adattabile a diversi ruoli (ha giocato anche da terzino),e un'ottima capacità di inserimento fra le linee per andare a far male sottoporta, caratteristica rara fra i centrocampisti dell'attuale rosa bianconera. Per Pirlo e per i compagni, una manna. Per i tifosi, una delizia la scoperta di questo giocatore e di questo: cresciuto in Germania per la carriera militare del padre nella base di, impegnatoo (in Bundesliga è stato tra i primi a indossare una fascia di protesta dopo la morte di),"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la societa` FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Weston McKennie a fronte di un corrispettivo di € 4,5 milioni.a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi entro il termine della stagione 2020/2021;a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore qualora detti obiettivi non fossero raggiunti. Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva, in entrambi i casi, è pari a € 18,5 milioni pagabili in tre esercizi e potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per una cifra non superiore a € 7 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi".. Per il primo, è necessario che l'americano disputi il(traguardo facilmente raggiungibile) e che la squadra si(guardando la classifica ad oggi, per la prima volta da anni e a sorpresa, obiettivo non scontato al 100%).leggermente la quota del riscatto (un tentativo è già stato fatto, ma senza successo),