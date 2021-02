Giancarlo De Sisti, dieci stagioni alla Roma da calciatore ed ex allenatore di Fiorentina, Udinese, Ascoli e l’Italia Under 18, ha rilasciato alcune dichiarazioni a la Gazzetta dello Sport, sollecitato sul tema di una possibile convivenza in campo tra Edin Dzeko e Borja Mayoral. Questo uno stralcio della sua intervista:



Perché non mettere insieme Dzeko con Borja Mayoral?

«Perché con questo modulo la Roma sta andando bene, mi sembra sia vincente, a prescindere dalla sconfitta con la Juventus. A Torino la chiave tattica per la Juventus è stata quella di non attaccare troppo la Roma, che quando ha spazio per andare e ti ruba palla fa il contropiede corto con cinque giocatori e ti spezza in due. Ma il 3-4-2-1 mi sembra il modulo migliore per la squadra giallorossa e prevede di fatto una sola punta. Altrimenti bisognerebbe cambiare, ma non penso ne valga la pena. Con il 3-4-2-1 Fonseca ha un incursore come Veretout - ha spiegato De Sisti -, un esterno che fa il regista offensivo che è Spinazzola e un giocatore pazzesco come Mkhitaryan, che sta facendo cose eccezionali. Con questo modulo sono tanti i giocatori che possono andare dentro, ma accanto a loro io rimetterei subito Edin Dzeko. A uno come lui non rinuncerei mai».