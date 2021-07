Fondamentale nella vittoria dello Scudetto con Conte, Stefan de Vrij rimarrà un intoccabile anche nel nuovo progetto di Inzaghi. Il difensore olandese ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato di Inter ma anche di musica, in merito alla recente collaborazione con la band dei Keemosabe. Una passione ma anche un piano per il futuro? L'olandese risponde così: “La musica è una passione, ma non posso certo parlare di un sogno per il futuro. Questa collaborazione è arrivata inaspettata e ora mi godo il momento, ma non penso adesso a una successiva carriera musicale”. De Vrij, che suona il pianoforte, ha svelato che ha sentito tensione quando ha suonato con loro: “Quando ho suonato con loro ero nervoso, anzi nervosissimo, perché non sono abituato a certe situazioni! Dentro a uno stadio, invece, mi sento sempre a mio agio, in fondo vivo per quelle emozioni, ma sul palco è tutta un’altra emozione”.



SUI COMPAGNI DI SQUADRA - All'interno dello spogliatoio dell'Inter è Lukaku a fare il dj: “Con Romelu parliamo e ascoltiamo spesso la stessa musica, soprattutto R&B olandese, direi che siamo “sintonizzati” anche in questo (ride, ndr)”. E sui compagni di reparto Bastoni e Skriniar: “Di certo abbiamo dimostrato di essere in sintonia sul campo come una vera band. Proprio come i Keemosabe sul palco”.