Stefan de Vrij, Ryan Gravenberch & Kjell Scherpen will join the squad ahead of the game against France.#FRANED pic.twitter.com/Lav0qoxFwo — OnsOranje (@OnsOranje) March 23, 2023

Un'occasione per il rilancio lontano da San Siro:. Il difensore dell'Inter era stato escluso dalle prime convocazioni diper i prossimi impegni di qualificazione a Euro 2024 contro(a Parigi, venerdì 24 marzo ore 20.45) e(a Rotterdam, lunedì 27 marzo ore 20.45), ma un imprevisto ha costretto il commissario tecnico dell'a rivedere le proprie scelte: un virus infatti ha messo fuori causa Sven Botman, Matthijs, Cody, Joeye Bart. Koeman è quindi corso ai ripari e, almeno per la sfida con i Bleus, ha integrato alla rosa Ryan(Bayern Monaco), Kjell(Vitesse) e, appunto,- Ne ha bisogno il centrale ex Lazio, che ha gradualmente perso posizioni nelle gerarchie di Simone Inzaghi passando da titolare inamovibile per l'Inter a riserva alle spalle di Acerbi e Bastoni. Lo testimoniano i numeri dall'inizio del 2023 ad oggi:. Ora la chance di rilancio in nazionale, ma anche con l'Olanda c'è da riconquistare spazio visti i soli 24' collezionati nel doppio impegno di settembre contro Polonia (in panchina per tutto l'incontro) e Belgio, nel girone di Nations League.- Rilanciarsi in campo il primo passo, la seconda partita riguarda il futuro che è ancora da scrivere e che. Il contratto che lega De Vrij all'Inter scade al termine della stagione e il difensore non ha nascosto di essere tentato dalla possibilità di fare un'esperienza diversa dopo dieci anni di Italia tra Lazio e Inter.che ha soddisfatto le aspettative del centrale. Che ora tentenna, tra la voglia di una nuova avventura e un ambiente, quello interista, nel quale si trova al meglio. De Vrij e l'Inter possono ancora proseguire insieme.