Stefan de Vrij, ha vinto la causa in tribunale contro la SEG, la sua vecchia agenzia di procura che dovrà risarcirlo per quasi 5 milioni per il suo trasferimento a parametro zero dalla Lazio all'Inter. In olanda il difensore nerazzurro ha così commentato la vittoria in tribunale.



ORA LO SCUDETTO - ""Questa è una grande vittoria per me personalmente. Questo è un messaggio anche per gli altri giocatori. Assicuratevi di avere sempre il controllo della vostra carriera e di essere assistiti da agenti indipendenti che lavorano solo per te. Adesso mi concentrerò sulla battaglia per lo scudetto con l'Inter".