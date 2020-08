Intervistato da PPTV Sports, la piattaforma del gruppo, il centrale, ha parlato delle prossime mosse del clubnerazzurro."Domanda difficile, perché mi sento a casa a Milano ma anche Roma è una città sorprendente, dove sono stato benissimo. Forse il posto preferito è il Colosseo, bellissimo: ogni volta che andavo lì rimanevo impressionato. Cibo preferito? Pasta al pesto"."Prima di tutto devo dire che Bastoni è un ragazzo straordinario, divertente. E' ancora molto giovane ma ha saputo esibirsi ad alti livelli. Ha molto potenziale, gli dico di continuare a lavorare su se stesso e migliorare ogni giorno per trarre il meglio di sé"."Mi piace molto, è molto forte tecnicamente. Sa come preparare molto bene le partite e come preparare per noi. La sua mentalità è impressionante, è un vincente nato che odia perdere. E sa trasmettere quei sentimenti ai calciatori"."E' andata molto bene, ogni giorno ho cercato di migliorare me stesso. Penso di fare ancora meglio nelle prossime stagioni"."Sta prendendo lezioni, credo lo faccia ancora adesso... Con lui si è creato un buon rapporto dal primo giorno in cui ci siamo incrociati in Nazionale, adesso siamo in un Paese diverso; a volte andiamo a cena insieme o facciamo qualcosa insieme. Si è creata una bella amicizia"."E' molto bravo, già parlava francese e spagnolo quindi era un po' più facile; ma è stato impressionante per la velocità con la quale ha iniziato a esprimersi in italiano. Penso sia davvero un genio".