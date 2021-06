Stefan de Vrij ha parlato dal ritiro dell'Olanda delle emozioni provate sabato pomeriggio nel momento in cui Christian Eriksen, il suo compagno di squadra all'Inter, ha accusato il malore che ha gelato il mondo intero.



PELLE D'OCA - ​"Sono rimasto molto scioccato. Avevo la pelle d'oca, è calato il silenzio per dieci minuti. È davvero un bravissimo ragazzo, fortunatamente abbiamo scoperto abbastanza rapidamente che stava bene, date le circostanze. Ne siamo molto contenti".



IL MESSAGGIO - "Sembra stia bene, è stato bello rivederlo. Gli ho inviato un messaggio, ma logicamente non mi ha ancora risposto. Nella chat di gruppo dell'Inter si è fatto sentire subito, per fortuna sapevamo che le cose stavano andando bene".



NON HO DORMITO - "Ho avuto problemi a dormire sabato notte, ho pensato a lui tutto il tempo. È stata quindi una preparazione diversa rispetto ad altre volte".