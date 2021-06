È arrivato il momento del girone di ferro di Euro 2020. Martedì 15 Giugno scendono in campo le squadre del Gruppo F, che ha come protagoniste il Portogallo campione d'Europa, la Francia campione del Mondo e finalista perdente nel 2016, la Germania e l'Ungheria. Si comincia alle 18:00 con Ungheria-Portogallo e con Cristiano Ronaldo pronto a guidare i lusitani. Il numero 7 bianconero - si legge in una nota - sarà circondato da una squadra di fenomeni determinata a sorprendere ancora tutti. L'esordio è in discesa, visto che sulla lavagna scommesse di Betaland il segno «2» sul match appare il risultato più probabile a quota 1,43, mentre il pareggio e il successo degli ungheresi, oltre a rappresentare un clamoroso passo falso per i portoghesi, sono piuttosto improbabili a quota 4,30 e 8,50. Davanti il livello della formazione campione d'Europa è talmente alto che Joao Felix e André Silva dovrebbero partire dalla panchina. Tanti i possibili marcatori del match: Cristiano Ronaldo si gioca a 2,00, Bruno Fernandes a 4,50, Bernardo Silva a 3,50 e Jota a 3,00. Per CR7 la doppietta contro l'Ungheria è a 5,00 e la tripletta a 20 volte la posta. Situazione completamente diversa nel big match Francia-Germania, che mette a confronto due tra le nazionali favorite per il titolo. Si gioca alle 21:00 e i pronostici Europei calcio di Betaland danno i transalpini leggermente avanti con il segno «1» a 2,60 e i tedeschi vincenti a 2,85. Il pareggio in questo caso è un'ipotesi più che probabile a 3,20. In campo ancora attacchi stellari, ma le difese dovrebbero avere la meglio, al punto che l'«Under 2,5» si fa preferire all'«Over 2,5» a 1,99. Anche in questo caso c'è l'imbarazzo della scelta sulla lavagna scommesse marcatori: Timo Werner tra i tedeschi si gioca a 3,50, per una quota leggermente più alta rispetto a quella proposta per i francesi Mbappé (3,00) e Benzema (3,50).