Presente al San Siro Store per la presentazione di "Inter Hits", playlist ufficiale creata dai giocatori dell'Inter, il centrale Stefan de Vrij ha parlato dell'attuale momento nerazzurro:



GOL SUBITI - "Non è cambiato niente sul nostro modo di giocare. Abbiamo trovato due squadre di alto livello. Episodi arbitrali? Non mi va di guardare al passato, penso al futuro. Tutto ciò che è successo è fuori dal nostro controllo".



INTER-JUVE - "Una bellissima partita, tra due squadre forti. Sarà bello sfidare attaccanti fortissimi come quelli della Juve, ma anche noi abbiamo dimostrato di potercela giocare. Come si ferma Cristiano Ronaldo? Iniziamo a pensarci da domani, oggi giorno libero".

RAMMARICO - "Entrambe, perché vogliamo sempre vincere. Un peccato, anche se non abbiamo giocato malissimo. Fisicamente stiamo bene, ora ci dobbiamo concentrare sulla prossima partita. La dobbiamo preparare al massimo".

SKRINIAR-KEITA - "Si può sempre migliorare, ma mi trovo molto bene con Skriniar. Keita? Lo conosco da tanto è un attaccante fortissimo e ora lo sta dimostrando attraverso i gol. Può essere davvero importante per noi".