Il difensore dell'Inter Stefan de Vrij si è concesso ai microfoni di DAZN per un'intervista, alla vigilia del match di campionato contro il Sassuolo. Uno dei temi affrontati è stata la sua scelta di approdare in nerazzurro: "Ricordo la chiamata di Spalletti, non molto prima del momento in cui presi la decisione di venire all’Inter. Mi spiegava perchè fosse un bene che io venissi a Milano, per la mia crescita personale e anche per la crescita della società".



Su Godin, probabile prossimo compagno di reparto dell'olandese: "Sono scelte della società, vedremo". Mentre sul connazionale de Ligt, oggetto del desiderio sul mercato: "E’ impressionante per l’età che ha. E’ fortissimo, poi la natura gli ha donato un fisico spaventoso, ma la cosa che mi ha sorpreso di più è la mentalità: vuole sempre migliorare, vuole sempre lavorare per crescere. Io gliel’ho detto: se hai bisogno di consigli chiamami. MI trovo molto bene con lui anche fuori dal campo".



Su Icardi: "In area è micidiale, difficile da marcare, perchè aspetta che tu guardi il pallone per prenderti alle spalle, in questo periodo io sinceramente lo vedo bene. Si allena bene, è concentrato, non noto cambiamenti".