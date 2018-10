Stefan De Vrij ha parlato a Fox Sport dal ritiro della nazionale olandese: "Turnover? Sono scelte che non competono a me, posso solo continuare a impegnarmi e accettare le scelte, rimanendo il più positivo possibile e concentrandomi al massimo quando verrò chiamato in causa. All'Inter siamo quattro ottimi difensori centrali, incluso Miranda che è stato capitano del Brasile di recente. L'idea dell'allenatore è che tutti siano il più in forma possibile e che in squadra anche i sostituti siano molto forti, per cui ha senso che giochino tutti".